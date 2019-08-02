تراجع أرباح "سيمنس" الفصلية إلى 1.1 مليار دولار

تراجعت أرباح شركة "سيمنس" الصناعية الألمانية العملاقة بصورة طفيفة، في الربع الثالث، إلى مليار يورو (1.1 مليار دولار)، مقابل 1.1 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال جو كيزر، الرئيس التنفيذي لـ "سيمنس"، إن الشركة تتوقع المزيد من التوترات الجيوسياسية في المستقبل، رغم أنه لفت إلى وجود رغبة عامة في الاستثمار.

ورغم الصراع التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين، فإن مبيعات الشركة لهذا الربع ارتفعت بـ 4 % إلى 21.3 مليار يورو، بدعم من شركتي "سيمنس جاميسا" و"سيمنس هيلثينيرز" التابعتين لها.

إلا أن الشركة، التي تشهد عملية إعادة هيكلة جذرية للتحول من توليد الطاقة إلى الاقتصاد الرقمي، أكدت إلى حد كبير توقعاتها للعام الجاري، حيث تتوقع ارتفاع الإيرادات والأرباح التشغيلية بصورة طفيفة.