عرب كليكس: قفزات كبيرة بحجم التجارة الإلكترونية خليجياً

قال الشريك المؤسس ورئيس شبكة "عَرب كليكس"، خالد الحريمل، إن النمو الكبير الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية وبنسبة بلغت 1500% في منطقة الشرق الأوسط خلال العقد الماضي، يوفر فرصاً كبيرة للاستثمار في هذه السوق المتنامية في مختلف المجالات.

وأضاف الحريمل في بيان صحافي، أن شبكة عرب كليكس، منصة التسويق الإلكتروني ومقرها دبي، توفر المساعدة لشركات التجارة الإلكترونية لتعزيز مدى وصولها لمختلف فئات المجتمع والنمو في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في ظل ما تقدمه من أدوات تسويقية مبتكرة قائمة على تحويل المحتوى المنشور على شبكة الانترنت إلى مصدر محتمل لتوليد الإيرادات والأرباح.

ووفقًا لدراسة حديثة أجرتها بوابة الدفع الالكتروني "باي فورت" فإنه من المتوقع أن تصل إيرادات التسوق عبر الانترنت في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 69 مليار دولار بحلول عام 2020.

وتتصدر الإمارات دول المنطقة من حيث حجم المبيعات الالكترونية، ومن المتوقع أن تصل المبيعات السنوية إلى 23.7 مليار دولار بحلول عام 2022.

ويبلغ متوسط عملية الشراء الواحدة عبر الإنترنت في الإمارات أكثر من 300 دولار مقارنة بالسعودية حيث ينفق المقيمون هناك 90 دولاراً، في حين يبلغ متوسط الإنفاق حوالي 94 دولاراً في فرنسا.

وأوضح الحريمل، أن منتجات شبكة عرب كليكس مثل "لينك كونفرتر" و"سمارت لينك" من شأنها أن تحول أي روابط الكترونية إلى مصدر لتوليد الإيرادات دون التأثير على تجربة المستخدم.

وتقوم فكرة الشبكة على تعزيز العلاقة التسويقية فيما بين المؤثرين والناشرين وربطهم بالمنصات الالكترونية المختصة بالتجارة الالكترونية، أي أن كل مؤثر أو ناشر بإمكانه التعامل مع العديد من منصات التجارة الالكترونية والاستفادة مادياً من عمليات الشراء التي تتم فيما بين هذه المنصات وجمهور المتابعين لهذا المؤثر أو الناشر.

ويضيف الحريمل : "أن الانضمام إلى شبكة عرب كليكس يربط المؤثرين والناشرين تلقائياً بالعلامات التجارية الرائدة في مجال التجارة الالكترونية، فأي شخص يستخدم كود عرب كليكس على موقعه على شبكة الإنترنت يصبح فعلياً جزءً من شبكة تسويق منتجات منصات التجارة الالكترونية من خلال الاستغلال الأمثل للمحتوى الصادر عنه".

وتابع الحريمل القول إن بإمكان الجميع جني الأموال من خلال المحتوى الذي يتم نشره عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو صفحات المواقع الالكترونية. ولا شك أن مؤثري شبكات التواصل الاجتماعي لديهم تأثير قوي للغاية على معظم منصات التواصل الاجتماعي وبالشكل الذي يؤهلهم لزيادة الدخل المتأتي مما يتم نشره.

ونوه الحريمل إلى تطبيق الهاتف الذكي الذي أطلقته عرب كليكس مؤخراً، حيث يعمل التطبيق الجديد على ربط المؤثرين والناشرين بمجموعة من العروض المقدمة من أفضل العلامات التجارية في المنطقة من خلال منصات التجارة الالكترونية المعروفة، ومن ثم تعزيز فرص الربح وتوليد الايرادات المادية.