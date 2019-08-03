مؤسس أمازون يبيع أسهماً بـ 1.8 مليار دولار.. ماذا فعل بها؟

باع الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة أمازون، جوزيف بيزوس، أسمها بشركته بقيمة 1.8 مليار دولار، ما يعد أكبر مبيعاته من أسهم شركته منذ تأسيسها قبل 20 عاما.

وباع بيزوس نحو 960 ألف سهم بقيمة 1900 دولار للسهم الواحد في الأيام الثلاثة الأخيرة من شهر يوليو، وفقا لما أعلنته الشركة في إفصاح بالبورصة.

وتمثل الكمية التي باعها بيزوس نحو 1.6% من إجمالي الأسهم التي يمتلكها في الشركة. وحول بيزوس أيضا نحو 19.7 مليون سهم من شركته إلى زوجته السابقة، لتصبح بذلك شركته ثاني أكبر الشركات التي يمتلك بها أفراد حصص كبيرة. وتبلغ حصة زوجته السابقة ماكينزي 4% من أسهم الشركة بقيمة تصل إلى 37 مليار دولار.

ومن غير الواضح حتى الآن سبب قيام بيزوس ببيع هذه الأسهم. وجرى بيع هذه الأسهم من خلال نظام البيع الآلي عبر تاريخ محدد مسبقا حتى لا يتأثر سعر السهم.

وعلى الرغم من أن بيع أسهم الشركات من قبل الرؤساء التنفيذيين يعتبر إشارة سيئة، فإن بيزوس يمتلك العديد من الشركات، ومنها شركة استكشاف الفضاء، وصحيفة واشنطن بوست، وبالتالي فإن لدى بيزوس العديد من الأشياء التي يمكن فعلها بالسيولة التي حصل عليها من بيع جزء من حصته في أمازون.

ومن الممكن أن يستغل بيزوس بعض هذه الأموال لتمويل شركته "بلو أوريجن" المتخصصة في الاستكشافات الفضائية. وقال بيزوس في وقت سابق إنه يقوم بتسييل ما يعادل مليار دولار من حصته في أمازون سنويا لتمويل شركة بلو أوريجن. ومن المحتمل أيضا أن يقوم بيزوس بالتبرع بجزء أو كل هذا المبلغ.