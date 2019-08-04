"أسمنت القصيم" تضاعف أرباحها 4 مرات لـ 70 مليون ريال

سجلت أرباح شركة "أسمنت القصيم" قفزة كبيرة خلال الربع الثاني من العام الحالي، لتبلغ الأرباح الصافية بعد الزكاة والضريبة، 70.5 مليون ريال بزيادة 283% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الارتفاع في المبيعات كنتيجة لارتفاع متوسط سعر البيع، إضافة إلى الارتفاع في عوائد الاستثمارات المالية وارتفاع الإيرادات الأخرى، بالرغم من ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وارتفاع المصروفات البيعية والتسويقية وارتفاع مصروف الزكاة.

وبلغ الربح التشغيلي 68.4 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 15.6 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 338%، أما إجمالي الربح فبلغ 76 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 22 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بزيادة 244%.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال النصف الأول من العام الحالي 126.5 مليون ريال، مقابل 75.5 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع 67%.