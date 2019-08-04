"تطوير مصر" تستثمر 4 مليارات جنيه في "فوكا باي"

قال أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، إن شركته تستثمر أربعة مليارات جنيه (نحو 242 مليون دولار) في مشروع "فوكا باي" السياحي بمدينة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط.

وأضاف شلبي لرويترز على هامش زيارة للإعلاميين للمشروع "يقام المشروع على مساحة مليون متر مربع وبه 2500 وحدة سياحية وفندقية.

"استثمارات المشروع أربعة مليارات جنيه لا تشمل قيمة الأرض أو مصاريف التسويق... الاستثمارات تمويل ذاتي... الإيرادات المتوقعة للمشروع سبعة مليارات جنيه".

وتأسست شركة تطوير مصر في 2014 برأسمال مصرح به نحو 1.7 مليار جنيه ورأسمال مدفوع نحو 275 مليون جنيه. ومن بين مؤسسي الشركة مجموعة عرفة ومجموعة داود ومجموعة الأهرام.

وقال شلبي إن شركته ستسلم المرحلة الأولى بالمشروع هذا الصيف لنحو 169 وحدة والصيف المقبل المرحلة الثانية لنحو 700 وحدة على أن يتم تسليم المرحلة الثالثة في عام 2021 والرابعة والأخيرة في صيف 2022.

وأضاف شلبي أن شركته تسعى للحصول على قطعة أرض أخرى بالساحل الشمالي قبل نهاية هذا العام.

وتوقع شلبي أن تستثمر شركته "خارج مصر في 2023... مهتمين جداً بدول رواندا والمغرب والسعودية واليونان والبرتغال".