"شعاع كابيتال" تنجز رفع رأسمالها لـ 2.54 مليار درهم

أنجزت شركة شعاع كابيتال المدرجة في سوق دبي المالي، عملية زيادة رأسمالها من 1.065 مليار درهم إلى 2.54 مليار درهم عبر إصدار 1.47 مليار سهم جديد بقيمة درهم واحد لكل سهم.

ونشرت "شعاع كابيتال" بياناً على موقع سوق دبي المالي، اليوم الأحد، يفيد بإنهاء عملية زيادة رأس المال، بعد أن صدرت موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على تعديل النظام الأساسي للشركة، بما يعكس زيادة رأس مالها.

وكانت الجمعية العمومية لشركة "شعاع كابيتال" أقرت خلال اجتماع الشهر الحالي، صفقة الاندماج المقترحة مع "مجموعة أبوظبي المالية"، كما أقرت زيادة رأسمال الشركة.