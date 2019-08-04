"لجام للرياضة" ترفع أرباحها الفصلية 25% لـ 49 مليون ريال

سجلت شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) 49.6 مليون ريال أرباحاً صافية بعد الضريبة والزكاة، خلال فترة الربع الثاني من العام الحالي، بزيادة 25% عن الربع المماثل من العام السابق.

وأشارت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية، اليوم الأحد، إلى أسباب الزيادة في أرباحها المتمثلة في " نمو الإيرادات بمقدار 32 مليون ﷼، ويقابل ذلك جزئيا زيادة في تكلفة الإيرادات بمبلغ 17.7 مليون ﷼، وارتفاع جميع التكاليف الأخرى، بما في ذلك التكاليف المالية والزكاة بمقدار 4.5 مليون ﷼".

وعن فترة النصف الأول من العام الحالي، سجلت الشركة أرباحاً صافية بعد الضريبة والزكاة، بمقدار 89.2 مليون ريال بزيادة 23% عن النصف الأول من العام الماضي.

وفي الربع الثاني 2019 ارتفعت إيرادات العضوية بمبلغ 24.8 ملیون ﷼، نتيجة لافتتاح مراكز جديدة في الربع الحالي (عدد 6 مراكز رجالية و4 مراكز نسائية) ونمو في المراكز المماثلة وتعزيز الدخل العائد من 22 مركزاً والتي تم افتتاحها من العام الماضي.

كما زادت إيرادات التدريب الشخصي بمبلغ 7.5 ملیون ﷼ نتيجة لزيادة عدد مراكز التدريب الشخصي، والتي ساهمت في الإيرادات خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، ويقابله جزئيا انخفاض في دخل الإيجارات بمقدار 0.2 مليون ريال نتيجة عدم تجديد بعض العقود العقارية.

وقالت الشركة إن زيادة أرباحها بمقدار 16.7 مليون ريال خلال فترة النصف الأول من العام الحالي، تعود "أساساً إلى نمو الإيرادات بقيمة 71.8 مليون ريال، ويقابل ذلك جزئياً الزيادة في تكلفة الإيرادات بمبلغ 40.7 ريال، وصافي الزيادة في جميع التكاليف الأخرى بما في ذلك تكلفة التمويل والزكاة بمبلغ 14.4 مليون ريال".