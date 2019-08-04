"معدنية" تتكبد خسائر 4.1 مليون ريال في الربع اثاني

تكبدت الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية" خسائر فصلية بعد الزكاة والضريبة 4.1 مليون ريال، مقابل أرباح في الفترة المقابلة من العام الماضي 3.75 مليون ريال.

وأرجعت معدنية تكبد خسائر خلال الربع الحالي مقارنة بصافي أرباح خلال الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض المبيعات نتيجة انخفاض الطلب وكذلك انخفاض متوسط أسعار البيع لبعض المنتجات بالإضافة إلى ارتفاع في الأعباء المالية.

وخلال النصف الأول من العام الجاري تكبدت "معدنية" خسائر 4.29 مليون ريال، مقابل 2.86 مليون ريال أرباح في الفترة المقابلة الماضي.