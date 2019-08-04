73.3 مليون ريال أرباح أسمنت العربية وقرار بتوزيع أرباح

حققت شركة أسمنت العربية أرباحاً فصلية في الربع الثاني من 2019، بعد الزكاة والضريبة بلغت قيمتها 73.3 مليون ريال، مقابل خسائر 50.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

ومقارنة مع أرباح الربع السابق حققت أسمنت العربية نمواً بنسبة 0.54%، حيث كانت الأرباح 53 مليون ريال.

وقالت الشركة إن ارتفاع صافي الربح يعود بصفة رئيسية إلى ارتفاع قيمة المبيعات، بسبب ارتفاع متوسط سعر البيع وانخفاض تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية والإدارية في الشركة الأم وأرباح الشركة التابعة في الأردن، على الرغم من انخفاض حجم المبيعات والإيرادات الأخرى وخسائر الشركة الزميلة في الأردن وزيادة مخصص الزكاة الشرعية.

وبلغت أرباح أسمنت العربية في النصف الأول من 2019، نحو 74.5 مليون ريال، مقابل خسائر 57 مليون ريال.

وقرر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من العام المالي 2019، بواقع 0.75 ريال لكل سهم تمثل 7.5%، من القيمة الاسمية للسهم، بإجمالي توزيعات 75 مليون ريال.