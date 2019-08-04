750 مليون درهم صافي أرباح أدنوك للتوزيع بالربع الثاني

حققت شركة أدنوك للتوزيع صافي أرباح في النصف الأول من العام الجاري 1.17 مليار درهم بزيادة 4.3% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفعت التدفقات المالية الحرة /الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء مطروحاً منها النفقات الرأسمالية/ بنسبة 21% على أساس سنوي لتصل إلى 1.345 مليار درهم في النصف الأول من العام 2019.

وخلال الربع الثاني من العام الجاري بلغت قيمة الربحية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 750 مليون درهم وبلغ صافي الربح 595 مليون درهم مما يمثل نمواً بنسبة 1.3% و%2.2 على التوالي مقارنة بالربع الثاني من العام 2018.

وارتفعت الربحية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء /دون مكاسب المخزونات/ خلال النصف الأول من العام 2019 محققة نموا بنسبة 11% لتبلغ 1.364 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والذي يرجع إلى تحسين فعالية التشغيل والنتائج الإيجابية لبرنامج الشركة الخاص بتجديد متاجر التجزئة.

وقد ارتفع إجمالي الأرباح غير النفطية للنصف الأول من العام 2019 بنسبة 10% مقارنة بالنصف الأول من عام 2018. واستمرت ربحية الشركة في التزايد حيث حقق هامش الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء في النصف الأول من العام 2019 نمواً وصل لنسبة 14.4% مقابل 13.2% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.