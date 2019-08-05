ارتفاع أرباح "التعاونية للتأمين" 84% لـ 70 مليون ريال

ارتفعت الأرباح الفصلية (قبل الزكاة) لشركة التعاونية للتأمين بنسبة 84% لتصل إلى 70 مليون ريال، في الربع الثاني من العام الحالي، مع تحسن نتائج العمليات التشغيلية وارتفاع صافي دخل الاكتتاب بنسبة 457.86% للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وفي فترة النصف الأول من العام الحالي ارتفعت أرباح الشركة (قبل الزكاة) بنسبة 45% إلى 116.4 مليون ريال.

وبحسب بيان الشركة على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية، اليوم الاثنين، فقد ارتفع صافي أقساط التأمين المكتتبة 10% لتصل إلى 1.5 مليار ريال، فيما وصل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى ملياري ريال بارتفاع بنسبة 14% في الربع الثاني.

وانخفضت أرباح الاستثمارات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، بنسبة 40.7% كما انخفض صافي الأقساط المكتتبة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، بنسبة 5.34% بينما انخفض صافي المطالبات المتكبدة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، بنسبة 14.87%.

وتراجعت تكاليف اكتتاب وثائق التأمين خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، بنسبة 15.64% فيما انخفضت تكاليف الاكتتاب الأخرى خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، بنسبة 10.33%.