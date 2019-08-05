تراجع أرباح "سيرا" الفصلية 36% لـ 66 مليون ريال

سجلت مجموعة "سيرا" القابضة (الطيار للسفر سابقاً) مبلغ 66 مليون ريال أرباحاً صافية خلال الربع الثاني من العام الحالي، بتراجع 36% عن الربع المماثل من العام السابق، وزادت الأرباح 35% بالمقارنة مع أرباح الربع الأول من العام الحالي.

وتراجعت الأرباح الصافية عن فترة النصف الأول من العام الحالي بنسبة 38% إلى 115 مليون ريال مقارنة مع 180 مليون ريال في النصف الأول 2018.

بحسب بيانات "سيرا" المنشورة على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية الاثنين، فقد ارتفعت القيمة الإجمالية للحجوزات بنسبة 5% في الربع الثاني من عام 2019 لتصل إلى 2.8 مليار ريال مقارنة بـ 2.7 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2018، على الرغم من عدم تجديد عقد وزارة التربية والتعليم.

ومع ذلك، فقد قوبل هذا الانخفاض بنمو قوي في القيمة الإجمالية لوحدات الأعمال الاستراتيجية تتمثل في سفر الأفراد وتأجير السيارات.

وحقق سفر الأفراد قيمة حجوزات إجمالية بلغت 1.127 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2019، حيث حققت الأعمال التجارية عبر الإنترنت 844 مليون ريال تشكل نمواً بنسبة 70% في القيمة الاجمالية للحجوزات، وهو في وضع مناسب لتحقيق هدف عام 2019 المقدر بـ 3 مليارات ريال.

كما حقق تأجير السيارات قفزة كبيرة في إيراداته من خلال مضاعفتها تقريبًا مقارنة بالربع الثاني من عام 2018، بنمو 91 ٪ لتصل إلى 60 مليون ريال.

وحققت الضيافة ارتفاع بنسبة 11% مقارنة بالربع الثاني 2018 لتصل إلى 46 مليون ريال ويرجع ذلك إلى تحسن الأداء والكفاءة التشغيلية للأصول المملوكة.

وانخفضت إيرادات المجموعة بنسبة 8% في الربع الثاني من عام 2019 لتصل الى 488 مليون ريال مقابل 531 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2018 لتوضح الشركة أن هذا الانخفاض "ما هو إلا انعكاس لعدم تجديد عقد وزارة التربية والتعليم".

وانخفض صافي الربح بنسبة 39% ليصل إلى 65 مليون ريال مقارنة 107 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2018.

وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 256 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2019، وهذا يمثل زيادة قدرها 13% مقارنة بالربع الثاني من عام 2018.

وقال المجموعة في بيانها إن مصروفات البيع والمصروفات الادارية بالربع الثاني أعلى مقارنة بالعام الماضي نظرا للتوسع في اعمال سفر الافراد عبر الإنترنت، كما أن مصاريف التشغيل كنسبة مئوية من الإيرادات بلغت 52% وهو أقل من المعدلات المتعارف عليها.

وباستثناء تأثير البنود التالية، كانت الشركة ستحقق أرباحًا صافية قدرها 76 مليون ريال خلال هذا الربع بانخفاض قدره 51% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق:

- خسارة/(مكاسب) هبوط قيمة ذمم مدينة تجارية بقيمة 3 ملايين ريال (2018م: 71 مليون ريال).

- تسجيل مخصص للزكاة بقيمة 8 ملايين ريال (2018: 83 مليون ريال لتغطية إعادة تقييم السنوات السابقة).

- خسارة عند استبعاد الطائرة الخاصة المملوكة للمجموعة بقيمة لا شيء (2018: 36 مليون ريال).