تراجع أرباح "فتيحي القابضة"الفصلية 45% إلى 7.5 مليون ريال

تراجعت أرباح مجموعة فتيحي القابضة بـ45% إلى 7.5 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 13.6 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وتراجع الربح التشغيلي للشركة بـ39% إلى 9 ملايين ريال خلال الربع الثاني، مقابل 14.8 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام الماضي.

وكشفت الشركة على "تداول" أن سبب الانخفاض في صافي ربح الربع الثاني من عام 2019 يعود إلى انخفاض المبيعات خلال الربع الثاني من عام 2019 بنسبة 29.8%، إضافة لانخفاض حصة الشركة من نتائج أعمال شركات زميلة خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بالربع الثاني من عام 2018 بنسبة 71.9%.

إلى ذلك، أقر مجلس إدارة شركة مجموعة فتيحي القابضة السعودية توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من العام المالي 2019 وبواقع 20 هللة للسهم الواحد وبنسبة 2%.

وأعلنت الشركة أن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 8 أغسطس 2019 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.