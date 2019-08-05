شهاب قرقاش للعربية: هذا هو التحدي الأكبر أمام أسواق الإمارات

أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المؤسس في شركة ضمان للاستثمار شهاب قرقاش، أن قضية الحوكمة هي أكبر تحدٍّ لأسواق المال في دولة الإمارات، معتبراً أن السوق تمر بأزمة ثقة أدت إلى عزوف المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي.

وأضاف: "مسألة الحوكمة أدت إلى عزوف المستثمر المحلي قبل الأجنبي، فالحوكمة تحدٍ أكبر من انخفاض السيولة وتراجع الأسعار".

وقال قرقاش في مقابلة خاصة مع "العربية": "إن الوقت الحالي نقطة جيدة لدخول المستثمرين مع تراجع الأسعار في السوق الإماراتية".

وأضاف "التقييمات هي السبب المباشر لعودة السيولة للسوق الإماراتية، مررنا بمرحلة من انخفاض السيولة وتدهور بيئة الحوكمة ونظرتنا للأصول الاستثمارية في السوق الإماراتية ضاقت".

أما حول توقعات السوق العقاري في الإمارات، أكد قرقاش أن السوق العقاري سيبقى مهماً مع قدر أقل من المضاربة، وأن المضاربة في العقار لن تستمر كالسابق.

وأضاف: "البنوك قد تتضرر من التمويلات العقارية لكن بشكل آني، لكن التمويل العقاري سيصبح أكثر انتظاماً على المدى الطويل".