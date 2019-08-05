هبوط في أرباح سوزوكي الفصلية 46% بسبب تباطؤ طلب الهند

أعلنت سوزوكي موتور اليوم الاثنين، انخفاض أرباح التشغيل للربع الأول من العام 46.2%، متضررة جراء انخفاض الإنتاج داخل اليابان في الوقت الذي تجري فيه الشركة تحسينات على أنظمتها للفحص، وتراجع الطلب في الهند أكبر أسواقها.



وحققت رابع أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان أرباحا تشغيلية بقيمة 62.7 مليار ين (592 مليون دولار) للثلاثة أشهر في الفترة بين أبريل نيسان ويونيو، انخفاضا من 116.5 مليار ين قبل عام ودون متوسط التوقعات البالغ 69.09 مليار التي قدمها ثمانية محللين وفقا لرفينيتيف.



وأكدت سوزوكي توقعاتها لأرباح التشغيل للعام بالكامل التي ستبلغ 330 مليار ين بارتفاع 1.7%، مقارنة مع السنة المنتهية في مارس 2019.



وتمسكت الشركة بتوقعات زيادة مبيعات السيارات قليلا خلال العام، لكنها سلمت بأنها ربما تضطر لتقليص توقعاتها في الأشهر المقبلة مع تضرر المبيعات من تباطؤ النمو الاقتصادي وتطبيق قواعد أكثر صرامة بشأن الانبعاثات.