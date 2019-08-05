"المراعي" ترفع حصتها في تأصيل للدواجن لـ93.5%

أعلنت شركة المراعي اكتمال عملية الاستحواذ على 37.6% من رأسمال شركة تأصيل الدواجن "تأصيل" عبر شراء حصص بعض الشركاء بقيمة 52.9 مليون ريال.

وارتفعت بعد إتمام الاستحواذ الأخير ملكية المراعي إلى 93.5% من حصص شركة تأصيل الدواجن.

وتركز العمليات الرئيسية لشركة تأصيل الدواجن على تربية جدود الدواجن اللاحم.

وسوف تضيف زيادة الملكية إلى جهود المراعي المستمرة في تعزيز صناعة الدواجن في السعودية والخليج العربي لتأمين القطاع بأمات الدواجن اللاحم.

وتم تمويل هذه العملية من التدفقات النقدية التشغيلية للشركة، وسوف ينعكس الأثر المالي لهذه العملية على نتائج الربع الحالي.