"فواز الحكير" توقع اتفاقية لشراء سلسلة مطاعم ومقاه بـ340 مليون ريال

أبرمت شركة فواز الحكير اتفاقية استحواذ لشراء شركة الاتحاد المبتكر بالكامل المملوكة من شركة الأطعمة والترفيه التجارية وذلك مقابل 340 مليون ريال.

وعينت "الحكير" شركة Swicorp كمستشار مالي لصفقة الاستحواذ، وPWC للقيام بالدراسات المالية النافية للجهالة.

وتتضمن الاتفاقية عدداً من الضمانات المقدمة من شركة الأطعمة والترفيه التجارية بخصوص الأعمال التجارية لشركة الاتحاد المبتكر وأصولها العقارية ومنها ما يتعلق بدقة المعلومات التي تم تضمينها في الحسابات والقوائم المالية لشركة الاتحاد المبتكر وصحة ملكية أصول الشركة وخلوها من أي أعباء أو رهون أو حقوق لأطراف ثالثة، إضافة إلى ضمانات أخرى تتعلق بالرخص الخاصة بشركة الاتحاد المبتكر ومعداتها وموظفيها والملكية الفكرية.

كما تخضع الاتفاقية لعدد من الشروط المسبقة التي يجب أن تقوم شركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة باستيفائها في أو قبل تاريخ 31 ديسمبر، وتشمل نقل عدد من الأصول والموظفين وعدد من الحقوق المتعلقة بعدد من العلامات التجارية المتعلقة بقطاع المطاعم والمقاهي، ونقل الحصص المملوكة من قبل شركة الأطعمة والترفيه التجارية في عدد من الشركات، بالإضافة إلى الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.