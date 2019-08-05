"ولاء للتأمين" تسجل خسائر فصلية بـ 15.8 مليون ريال

سجلت شركة ولاء للتأمين التعاوني خسائر قبل الزكاة بـ 15.8 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل ربحية بـ 34.3 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين 4.6 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 2.5 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 87%.

وكشفت الشركة على "تداول" أن الخسائر تعود لسبب صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنةً مع صافي الربح للربع المماثل من العام السابق إلى الانخفاض في صافي الأقساط المكتسبة بمقدار 27.77 مليون ريال وبنسبة 13.52%، وارتفاع في صافي المطالبات والمنافع الأخرى المتكبدة بمقدار 38.56 مليون ريال وبنسبة 30.72%، وارتفاع في احتياطات أقساط تأمين إضافية بمقدار 3.11 مليون ريال وبنسبة 100%، وارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية بـ 4.22 مليون ريال سعودي وبنسبة 15.92%.

وأضافت الشركة أن هذة الخسائر يقابلها انخفاض في احتياطات فنية أخرى بمقدار 8.53 مليون ريال وبنسبة 100%، وانخفاض في مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها بمقدار 7.94 مليون ريال وبنسبة 128.20%، وارتفاع في إيرادات عمولة من الودائع بمقدار 2.31 مليون ريال وبنسبة 50.39%.