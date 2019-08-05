122 مليار دولار سيولة شركة مملوكة للملياردير وارين بافيت

أعلنت شركة بيرشير هيثواي التي يمتلكها ويديرها الملياردير وارين بافيت عن نمو أرباحها خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 17% لتصل إلى 14.1 مليار دولار، وبلغت ربحية الأسهم الممتازة (A share) بالشركة 8608 دولارات للسهم.

وأوضحت الشركة أن نحو 8 مليارات دولار من أرباحها نتجت عن التذبذب في أسواق المال وبيع بعض الأوراق المالية، وهو ما عوض أرباح الاكتتاب في وثائق التأمين خلال الأشهر الثلاثة حتى شهر يونيو، وفقا لفايننشال تايمز.

ووصلت السيولة لدى الشركة إلى 122 مليار دولار بنهاية الربع الثاني، فيما ارتفعت القيمة السوقية لمحفظة الأسهم بالشركة إلى 200 مليار دولار.

وحاول بافيت خلال الفترة الماضية حسم بعض صفقات الاستحواذ، في الوقت الذي أشار فيه إلى مستثمري الشركة في رسالته السنوية خلال فبراير الماضي، إلى أن أسعار الشركات أصبحت الآن مرتفعة بنحو كبير، مشيراً إلى أن شركته من المتوقع أن تستثمر في الأسهم، وتأمل في الاستحواذ على كيانات كبيرة.

وقامت الشركة بإنفاق نحو 442 مليون دولار لإعادة شراء أسهمها من السوق خلال الربع الثاني، لتصل قيمة أسهم الشركة من فئة (A) و(B) التي أعادت الشركة شراءها خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 2.1 مليار دولار.