5.5 مليون ريال أرباح مدينة المعرفة الاقتصادية بالربع الثاني

حققت مدينة المعرفة الاقتصادية أرباحا فصلية بعد الزكاة والضريبة 5.48 مليون ريال، في الربع الثاني من 2019، مقابل خسائر 8.86 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقد تراجعت الأرباح بنسبة 72%، مقارنة مع تلك المحققة في الربع السابق والتي كانت 15.56 مليون ريال.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى زيادة الإيرادات من بيع الوحدات السكنية وإعادة تقييم الأصول عن طريق الاستحواذ .

وبلغت قيمة الأرباح التي حققتها مدينة المعرفة في النصف الأول من 2019 بعد الزكاة والضريبة 25 مليون ريال، مقابل 22.3 مليون ريال خسائر في الفترة المقابلة من العام الماضي.