أنعام القابضة تتكبد خسائر فصلية بـ 3.9 مليون ريال

سجلت مجموعة أنعام الدولية القابضة، خسائر فصلية عن الربع الثاني من العام الحالي بقيمة 3.9 مليون ريال مرجعة هذه الخسائر إلى "انخفاض المبيعات للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 88%".

وفسرت الشركة في بيان على موقع السوق المالية السعودية خسائرها أيضا بـ "انخفاض مبيعات القطاع الزراعي للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وارتفاع المصروفات الأخرى نتيجة إيقاف زراعة الأعلاف للربع الحالي".

وقالت الشركة إن خسائرها جاءت بهذه القيمة "على الرغم من انخفاض مصروفات البيع والتوزيع للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل بنسبة 40% نتيجة تخفيض مصروفات الفروع بالقطاع الغذائي والقطاع الزراعي لإعادة هيكلته وانخفاض المصروفات الإدارية والعمومية للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل نتيجة لإيقاف زراعة الأعلاف بنهاية عام 2018 وتخفيض عدد العاملين بقطاع الزراعة".

وسجلت الشركة خسارة نصف سنوية بقيمة 8 ملايين ريال بزيادة 131% عن الخسائر النصفية المحققة في العام الماضي.