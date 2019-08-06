ارتفاع أرباح "التسهيلات التجارية" لـ 5.6 مليون دينار

أعلنت شركة التسهيلات التجارية الكويتية، ارتفاع أرباحها بنسبة 200% لتصل إلى 5.6 مليون دينار (18.49 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي، موضحة أن أسباب ارتفاع أرباحها ترجع إلى ارتفاع الأرباح الاستثمارية، إضافة إلى عكس في مخصص خسائر الائتمان.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 73% لتصل إلى 6.5 مليون دينار.

وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 8.51 مليون دينار في النصف الأول من العام الجاري مقابل أرباح بنحو 4.55 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 87%.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن ارتفاع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود إلى زيادة الأرباح الاستثمارية، وعكس في مُخصص خسائر الائتمان.

وكانت أرباح الشركة ارتفعت في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 9.9% لتصل إلى 2.9 مليون دينار، مقابل أرباح بلغت 2.64 مليون دينار بنفس الفترة من العام الماضي.