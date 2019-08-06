تراجع أرباح "التموين" الفصلية 2.6% لـ117.1 مليون ريال

تراجعت أرباح شركة الخطوط السعودية للتموين في الربع الثاني من 2019، بعد الزكاة والضريبة بنسبة 2.66%، لـ117.1 مليون ريال مقابل 120.3 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ومقارنة مع أرباح الربع السابق ارتفعت أرباح التمويل 13.14%، حيث كانت 103.5 مليون ريال.

وقالت الشركة إن انخفاض صافي الربح في الربع الثاني يعود إلى تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 16 اعتبارا من مطلع العام الجاري، ما أدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف الفوائد (غير النقدية) مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

كما تراجعت أرباح التموين في النصف الأول من 2019، بعد الزكاة والضريبة إلى 220.6 مليون ريال، مقابل 240.5 مليون ريال في النصف الأول من 2018، بتراجع 8.27%.