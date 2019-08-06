عسير للتجارة تتحول لربحية فصلية بـ 18.6 مليون ريال

سجلت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة 18.6 مليون ريال أرباحاً صافية عن الربع الثاني من العام الحالي، مقابلة خسارة مليوني ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وأرجعت الشركة في بيانها على موقع السوق المالية السعودية، اليوم الثلاثاء، التحول من الخسائر إلى الأرباح إلى "انخفاض مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض الخسائر من العمليات غير المستمرة".

وحققت الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي، أرباحاً صافية بقيمة 23.9 مليون ريال بزيادة 146% عن النصف الأول من العام السابق.

ونوهت الشركة إلى إلغاء صك ملكية الاستثمار العقاري المشترى بتكلفة 219,739,441 ريالا بناء على قرار محكمة الاستئناف، مؤكدة أن هذا "لا يعد استنتاجنا متحفظ فيما يخص هذا الأمر" في القوائم المالية.

وقامت الشركة باستبعاد أحد العقارات الاستثمارية (أرض شمال الرياض – حي الخير) بعد إلغاء صك ملكية الأرض من قبل محكمة الاستئناف، وكان نتيجة الأثر المالي على قائمة الدخل تسجيل مبلغ 38.2 مليون ريال ضمن بند إيرادات أخرى.