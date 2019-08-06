"أسمنت الجنوبية": لا اتفاق بين الشركات على تثبيت الأسعار

قال سفر ظفــّـير عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي في شركة أسمنت المنطقة الجنوبية أن أسمنت المنطقة الجنوبية تتربع على أعلى حصة سوق في المملكة وتمتلك 14% تقريباً من حجم السوق وهذا يجعلها أكثر قدرة السيطرة بالبيع في المناطق التي نتواجد فيها.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" "أن أسمنت المنطقة الجنوبية تمتلك 3 مصانع في مناطق مختلفة "جيزان" "بيشة" و"تهامة" وحققنا نتائج جيدة في النصف الأول وارتفعت الأرباح النصفية بـ153% من 138 مليون ريال إلى 211 مليون ريال وهو ما مكننا أن نعلن عن توزيع ريال وربع للسهم الواحد عن النصف الأول في 2019".

وأكد خلال اللقاء على أنه لا يوجد اتفاق بين الشركات على تثبيت الأسعار وأن السوق حرة وخاضعة لسياسة العرض والطلب. وأضاف "السوق حرة والمنافسة حرة بين الشركات لكن من المفروض أن تكون بعملية مقبولة ولا ضرر ولا إضرار. هناك شركات كانت تبيع بأقل الأسعار ضرّت نفسها قبل الآخرين. أوضاع السوق والمتغيرات وأحيانا الدخول بأسعار منخفضة إلى بعض الأسواق مكن بعض الشركات من الدخول بأسعار منخفضة ولكنها ليست الطريقة الصحيحة والآن عادت الأسعار للوضع الطبيعي".

وكانت مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية قد أوصى يوم أمس بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من 2019، بواقع 1.25 ريال للسهم، تمثل 12.5% من القيمة الاسمية للسهم.

ويبلغ إجمالي قيمة التوزيعات نحو 175 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة 140 مليون سهم.

وسيكون تاريخ التوزيع يوم الأحد 6 أكتوبر المقبل.

أما أحقية الأرباح فستكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الاثنين 1441/2/1هـ الموافق 30 سبتمبر المقبل والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.