"أليانز للتأمين" تتقدم بطلب زيادة رأس المال بـ400 مليون ريال

قدمت شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، الاثنين، ملف طلب الموافقة على زيادة رأس المال بقيمة 400 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى هيئة السوق المالية السعودية وإلى شركة السوق المالية السعودية (تداول).

وكانت الشركة قد حصلت على عدم ممانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي على زيادة رأسمال الشركة من 200 مليون ريال إلى 600 مليون ريال، وذلك عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية شريطة استيفاء الشركة جميع متطلبات الجهات الرسمية الأخرى.

وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص حال توفرها.