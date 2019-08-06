"المصافي" تتحول لربحية فصلية بـ 10.2 مليون ريال

تحولت شركة المصافي العربية السعودية، من الخسائر إلى تحقيق أرباح صافية بقيمة 10.2 مليون ريال نهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع خسارة تزيد على مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وأرجعت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية، أسباب تحولها إلى الأرباح إلى "توزيعات الأرباح المستحقة عن النصف الأول من عام 2019 من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ( شركة مستثمر فيها ) بمبلغ 11,395,860 ريالا".

وتتضمن استثمارات "المصافي" في شركات زميلة استثمار في الشركة العربية للسلفونات المحدودة والتي تم تسجيل مخصص هبوط بكامل قيمة الاستثمار، حيث تجاوزت الخسائر المتراكمة للشركة المستثمر فيها القيمة الدفترية للاستثمار.

ولم يكن بمقدور "المصافي" الحصول على مايكفي من أدلة المراجعة المناسبة بشأن تقرير المصفي القضائي الخاص بتصفية الشركة العربية للسلفونات المحدودة ( شركة زميلة ) بحيث يوضح المركز المالي للتصفية للشركة الزميلة كما 30 يونيو 2019.

كما لم تتمكن "المصافي" بحسب بيانها من التحقق من الالتزامات المحتملة التي قد تنتج عن عدم سداد الشركة للضمان البنكي عن الشركة الزميلة والبالغ 5,09 مليون ريال.

وأشارت "المصافي" إلى أنه "لم يتم الاستدراك لمخصص الزكاة هذا الربع وسوف يتم الاستدراك لكامل المخصص بنهاية العام".