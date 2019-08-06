"بارنيز" نيويورك للأزياء الفاخرة تطلب الإفلاس

تقدمت شركة Barneys New York المُشغلة لمتاجر الأزياء الفاخرة في الولايات المتحدة، بطلب إفلاس بغية حمايتِها من دائنيها، في ظل ارتفاع الإيجارات وتراجع عدد الزوار.

وتتراوحُ التزامات الشركة بين 100 مليون دولار و 500 مليون دولار، وفقًا لوثائق المحكمة الفيدرالية المقدمة في محكمة الإفلاس الأميركية في المقاطعة الجنوبية من نيويورك.

ومن أجل البقاء على قيد الحياة أبرمت Barneys التي يسيطر عليها صندوق التحوط "بيري كابيتال" صفقة بقيمة 75 مليون دولار في تمويل إضافي مع شركتين "غوردون براذرز" و "هيلكو غلوبال".

وتخطط شركة التجزئة لإغلاق 15 من مواقعها الـ 22 بما في ذلك المتاجر في شيكاغو وسياتل ولاس فيغاس، فضلاً عن معظم منافذها.

ومع ذلك، فإن متجر ماديسون أفينيو في مانهاتن، المبنى الذي أصبح مرادفًا لاسم العلامة التجارية، سيبقى مفتوحًا، بحسب "نيويورك تايمز".

وتخطط الشركة لنقل المخزون وبعض الموظفين من مواقعها المغلقة إلى المتاجر السبعة المتبقية. وأنكرت الشركة أن تكون هذه الخطوات بمثابة استعداد لتصفية الأسهم.

وقالت إدارة متجر بارنيز مانهاتن في بيان صحافي : "هدفنا هو مواصلة خدمة عملائنا في الأسواق الرئيسية والعالمية من خلال Barneys.com على المدى الطويل".

وأكدت أنه "على الرغم من ضرورة اتخاذ قرارات صعبة، فستسمح لنا هذه العملية بإعادة ضبط مركزنا المالي والحفاظ على علاقاتنا مع البائعين منذ فترة طويلة".