عمومية "التموين" يوصي بتوزيع 110.7 مليون ريال أرباحاً للمساهمين

أوصى مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين في قراره الصادر يوم الثلاثاء 06 أغسطس 2019م بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من عام 2019م بإجمالي المبلغ الموزع 110,700,000 ريال، على أن تكون حصة السهم من التوزيع 1.35 ريال، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) 13.5%.
وقالت الشركة إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 82,000,000 سهم، كما أن تاريخ التوزيع سيكون في 2019-09-12. وأن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 22-08-2019م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وسيكون التوزيع من خلال البنك السعودي البريطاني - ساب، وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.