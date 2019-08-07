قفزة بأرباح "المتحدة للتأمين" بـ136% إلى 7.3 مليون ريال

قفزت صافي أرباح شركة المتحدة للتأمين التعاوني بـ136% إلى 7.3 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 3 ملايين ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ صافي ربح استثمارات أموال المساهمين 2.2 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 1.2 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 81%.

وكشفت الشركة في بيان لها على "تداول" أن سبب ارتفاع صافي الأرباح خلال الربع الحالي يعود إلى انخفاض صافي المطالبات المتحملة وتحقيق فائض في عمليات التأمين وارتفاع صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين وانخفاض الاحتياطيات الفنية خلال الربع الحالي.