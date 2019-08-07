نمو أرباح "الأندلس العقارية" الفصلية 24% إلى 15.1 مليون ريال

أعلنت شركة الأندلس العقارية، اليوم الأربعاء، عن نمو صافي أرباح الشركة بنسبة 24% خلال الربع الثاني من العام 2019 إلى 15.1 مليون ريال مقارنة مع 12.2 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام 2018.

وقالت الشركة إن سبب نمو الأرباح يعود للتحسن الملحوظ في حصة الشركة من أرباح الشركات الشقيقة وكذلك انخفاض تكاليف التمويل ومخصص الزكاة الشرعية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل.

وارتفع صافي الأرباح خلال النصف الأول من العام 2019 بنسبة 8.3% إلى 35.4 مليون ريال سعودي، مقارنة مع 32.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

كما ارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني 2019 بنسبة 3% إلى 42.3 مليون ريال، مقارنة مع 41.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة ارتفاع إيرادات قطاع التجزئة بسبب ثبات إيرادات المروة سنتر الذي تم افتتاحه في نهاية شهر مارس 2019، وهذا رغم الخصومات الممنوحة لبعض المستأجرين.

وحافظت الإيرادات على نموها في النصف الأول من العام 2019، حيث ارتفعت بشكل طفيف إلى 82.3 مليون ريال مقارنة مع 82.1 مليون ريال في النصف المماثل من العام السابق رغم الانخفاض الطفيف في إيرادات قطاع الضيافة التابع للشركة.

وبلغ إجمالي الأرباح للربع الثاني والنصف الأول من العام 23.6 مليون ريال و47.2 مليون ريال على التوالي، مقارنة مع 24.1 مليون ريال و48.9 مليون ريال في الفترتين الماليتين المماثلتين من العام السابق. ويعود سبب هذا الانخفاض الطفيف إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية المرتبطة بافتتاح المروة سنتر.

وارتفع الربح التشغيلي للشركة بنسبة 13% إلى 25.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019، مقارنة مع 22.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق. كما ارتفع الربح التشغيلي للنصف الأول بنسبة 6.2% إلى 54.5 مليون ريال مقارنة مع 51.3 مليون ريال في النصف المماثل من العام السابق. ويعود سبب هذا الارتفاع إلى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية بالإضافة الى التحسن في حصة الشركة في أرباح الشركات الشقيقة وزيادة الإيرادات الأخرى.

وقال فواز بن حويل، المدير المالي التنفيذي لشركة الأندلس العقارية: "تواصل الشركة أداءها المالي الجيد كما يتضح من نتائجنا المالية للربع الثاني من العام 2019 والتي أظهرت زيادة كبيرة في الربح التشغيلي نتيجة لتوسعنا الناجح في قطاع التجزئة وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية. وعلى الرغم من التراجع الطفيف في إيرادات قطاع الضيافة خلال الربع المذكور، فإن صافي أرباح الشركة سجل نمواً كبيراً، كما واصلنا جني عوائد جيدة من استثماراتنا في الشركات الشقيقة".

وواصلت الأندلس العقارية ضخ استثمارات كبيرة في أعمال تحسين وتطوير مركزي الأندلس مول وحياة مول وهما من أكبر المراكز التجارية التابعة لها، حيث تهدف من خلال ذلك إلى تحسين تجربة الزوار وتوفير أجواء تفاعلية لهم بما يجعلهما من الوجهات المفضلة للمستهلكين. ففي الأندلس مول، يجري العمل حالياً على بناء واحدة من أكبر صالات السينما في السعودية، وذلك بالتعاون مع شركة "إمباير سينماز"، حيث من المقرر افتتاحها في الربع الأول من العام 2020.

وضمن قطاع الرعاية الصحية، الذي دخلته الشركة بهدف تنويع أنشطتها، تقوم الأندلس العقارية حالياً بتطوير مستشفى جديد تحت اسم "مستشفى غرب جدة" بالقرب من مركزها التجاري المعروف، الأندلس مول، وذلك في إطار مشروع مشترك مع "مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية" الرائدة في قطاع الرعاية الصحية في المنطقة. ومن المقرر افتتاح المستشفى في الربع الثاني من العام 2022.

من جهته، قال هذال العتيبي، الرئيس التنفيذي لشركة الأندلس العقارية: "تمكنا خلال الربع الثاني من تحقيق أداء مالي قوي لعدة أسباب من أبرزها استمرار الطلب بوتيرة قوية على مساحات التجزئة عالية الجودة التي توفرها الشركة وهو ما دعم نمو مختلف قطاعات أعمالنا. وكما يتضح من افتتاح مركز المروة سنتر التجاري والتحسينات المستمرة التي نقوم بإجرائها على بعض مراكزنا التجارية، فإننا ملتزمون بإنشاء وجهات تجارية توفر تجاربَ متميزة وأجواءً تفاعلية مبهجة لقاعدة زوارنا المتنوعة من المستهلكين. وأنا على ثقة بأن السمعة القوية لعلامتنا التجارية وشراكاتنا الاستراتيجية وأصولنا المتميزة بالإضافة إلى تركيزنا الدؤوب على تحسين تجربة المستهلك كلها عوامل ستواصل تعزيز تنافسيتنا في السوق السعودية لسنوات عديدة قادمة".