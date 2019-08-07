"إعمار المدينة" ترفع خسائرها 134.7% لـ115 مليون ريال

تكبدت شركة إعمار المدينة الاقتصادية خسائر في الربع الثاني من العام الجاري 115 مليون ريال، مقابل خسائر في الفترة المقابلة من العام الماضي 49 مليون ريال، بنسبة ارتفاع في حجم الخسائر 134.7%، ومقابل أرباح في الربع السابق 13 مليون ريال.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسارة في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى:

-إطلاق أصول تشغيلية جديدة ما بعد الربع الثاني لعام 2018، و تكبد خسائر مبدئية لما بعد التشغيل في مراحل التشغيل الأولى لهذه الأصول.

- بناء على وضع السوق الحالي، قامت الشركة بإعادة جدولة الدفعات المتوجبة على العملاء ، و التي أدت إلى زيادة واضحة في تكاليف عنصر التمويل الجوهري خلال الربع الثاني لعام 2019، مما أدى إلى انخفاض في إجمالي الربح.

- ارتفاع التكاليف التمويلية بسبب زيادة أرصدة القروض و زيادة سعر الفائدة بين البنوك السعودية.

- ارتفاع قيمة المخصصات على الذمم التجارية المدينة.

-انخفاض قيمة أرباح المجموعة في حصصها في الشركات المستثمر فيها (شركة تطوير الموانئ).

وبلغت قيمة خسائر إعمار في النصف الأول من 2019، نحو 101 مليون ريال، مقابل 42 مليون ريال، بارتفاع في الخسائر 119.56%.