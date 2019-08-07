"ساتورب" تخسر 422 مليون ريال خلال الربع الثاني

تكبدت شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات "ساتورب" صافي خسارة مقدارها 422.391 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام العام الجاري مقابل صافي ربح 252.629 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت "شركة أرامكو توتال العربية للخدمات" المملوكة لـ"ساتورب" في بيان لها على السوق المالية السعودية "تداول"، أن الخسائر جاءت نتيجة انخفاض هوامش التكرير والبتروكيماويات بسبب أوضاع السوق، إضافة إلى انخفاض معدل المعالجة للمصفاة بسبب أعمال الصيانة غير المخطط لها.

وخلال النصف الأول من 2019، سجلت "ساتورب" صافي خسائر مقدارها 422.4 مليون ريال، مقابل صافي ربح 252.6 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجعت الشركة تكبد الخسائر خلال النصف الأول من 2019 إلى انخفاض هوامش التكرير والبتروكيماويات والناجمة عن أوضاع السوق، إضافة إلى أعمال الصيانة غير المخطط لها.

وتعمل أرامكو توتال للخدمات، التي تأسست عام 2010، على تنفيذ عقود الخدمات للشركة الأم "ساتورب" في مجال بناء وتطوير وتشغيل وإدارة المشاريع.