أرباح "المصرية للاتصالات" تنمو 41% لـ 2.9 مليار جنيه

سجلت الشركة المصرية للاتصالات "We" ارتفاعاً في إجمالي الإيرادات المجمعة، محققة نسبة نمو بلغت 25% ليصل إجمالي الإيرادات المجمعة إلى نحو 12.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام 2019.

وأوضحت الشركة لدى إعلان ننائج أعمال النصف الأول، أن هذا النمو جاء مدفوعاً بالزيادة في إيرادات خدمات البيانات وزيادة مبيعات الكوابل البحرية والمتمثلة بشكل رئيسي في إيرادات عبور الكابل PEACE والبالغة 20 مليون دولار.

وأظهرت البيانات نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة، حيث ارتفع عدد مشتركي التلفون الثابت بنسبة 11% مقارنة بالعام الماضى، وتزايد عدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 19%، ومشتركي المحمول بنسبة 29% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت الشركة تكاليف قدرها مليار جنيه قيمة مستحقات ما يقرب من 2000 موظف تطبيقًا لبرنامج المعاش المبكر ما أدى إلى انخفاض الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2.6 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بينما استقر صافي الربح بعد الضرائب ليحقق مبلغ 2.1 مليار جنيه.

وبعد تحييد أثر تطبيق برنامج المعاش المبكر حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مبلغ 3.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 11% عن نفس الفترة من العام السابق، محققًا نسبة هامش قدرها 29%. كما حقق صافي الربح بعد الضرائب مبلغ 2.9 مليار جنيه.

وجاءت الزيادة في صافي الربح بعد الضرائب بنسبة قدرها 41% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة لعدة عوامل، أبرزها أرباح فروق العملة والنمو في الإيرادات التشغيلية وتعافي إيرادات الاستثمار من فودافون.

ووفقاً لنتائج الأعمال، مثلت النفقات الرأسمالية نسبة 29% من إجمالي الإيرادات المحققة نتيجة لإطلاق خطة عمل مكثفة لضغط الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير كفاءة البنية التحتية وتحسين الشبكات لعامين بدلًا من أربعة أعوام وذلك للانتهاء منه في 2020.

وسجل صافى الدين نحو 10.2 مليار جنيه محققًا نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مقدارها 1.6 مرة على أساس سنوي مقارنة بنسبة 2.1 مرة في عام 2018.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، المهندس عادل حامد: "أظهر الأداء المالي والتشغيلي المتميز الذي حققته الشركة خلال هذا الربع قدرتنا على الاستمرار في تنفيذ استراتيجيتنا بنجاح وتعظيم العائد على الاستثمار من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة لعملائنا، والذي انعكس بوضوح في زيادة إيرادات خدمات البيانات. كما ساهمت الإيرادات المحققة من اتفاقية الكابل ‘PEACE' والتي أعلن عنها في إبريل الماضي في زيادة نمو الإيرادات بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق".