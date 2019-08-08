أرباح "هيرميس" تنمو 51% والإيرادات تسجل 2.3 مليار جنيه

عززت المجموعة المالية "هيرميس" القابضة من أدائها خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث بلغت إيرادات المجموعة 1.1 مليار جنيه بزيادة سنوية 13%، ونتج عن ذلك ارتفاع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 49% ليسجل 304 ملايين جنيه خلال نفس الفترة. وعلى صعيد النصف الأول من العام الجاري، بلغ إجمالي الإيرادات 2.3 مليار جنيه، فيما ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 51% ليسجل 676 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

وذكرت لدى إعلان نتائج أعمالها، أن نمو إيرادات المجموعة يعكس الأداء القوي لقطاع التمويل غير المصرفي، والذي ارتفعت إيراداته بمعدل سنوي 73% لتبلغ 322 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2019، أو ما يمثل 31% من إجمالي إيرادات الشركة، حيث يرجع ذلك بقدر كبير إلى ارتفاع إيرادات شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر بنسبة سنوية بلغت 83% لتصل إلى 275 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، كريم عوض، إن شركته واصلت تحقيق نتائج قوية منذ بداية العام الجاري في ضوء الأداء القوي لقطاع التمويل غير المصرفي الذي ارتفعت مساهمته إلى 31% من إجمالي إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل 20% خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأشار إلى أن شركة "تنمية" المتخصصة في تقديم حلول التمويل متناهي الصغر استمرت في تحقيق نتائج قوية بفضل تركيزها المتواصل على تنمية قاعدة عملائها ومحفظة القروض المقدمة. وأضاف عوض أن النمو القوي بنتائج قطاع التمويل غير المصرفي يعكس الطلب القوي على حلول التمويل في السوق المصري، وكذلك الفرص الواعدة التي تكمن في إتاحة خدمات التمويل للجميع والمساهمة في تعزيز الشمول المالي وتنمية الاقتصاد الوطني.

وقد ساهم الأداء القوي لشركة تنمية للتمويل متناهي الصغر في زيادة إجمالي أتعاب وعمولات المجموعة بمعدل سنوي 15% ليبلغ 784 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2019، علمًا بأن إجمالي الأتعاب والعمولات كان له النصيب الأكبر من إجمالي إيرادات المجموعة، حيث مثل 75% خلال الربع الثاني من العام.

وارتفعت إيرادات قطاعي الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية بمعدل سنوي 4% لتبلغ 364 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2019، حيث ارتفعت إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية بنسبة سنوية قدرها 10% لتبلغ 297 مليون جنيه على خلفية نمو عمولات الوساطة بأسواق المنطقة خاصة السعودية والكويت والإمارات، مما ساهم في الحد من أثر تراجع إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بمعدل سنوي بلغ نحو 17% خلال نفس الفترة.