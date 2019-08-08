الدار: سنطلق مشاريع أراض وشقق بالسعديات خلال النصف الثاني

قال الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية طلال الذيابي في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية" إن الشركة ستطلق مشاريع أراض وشقق في السعديات خلال النصف الثاني من 2019.

وأضاف "موقفنا المالي قوي وسيولة تصل إلى 7 مليارات درهم".

وأشار إلى أن السوق العقارية في أبوظبي وصلت إلى توازن العرض والطلب بعد أن شهد هبوطا في 2017 و2018، وهذا يعود للمحفزات الحكومية التملك الحر للأراضي وتملك الشركات وهذا عاد بالنفع على القطاع العقاري.

وأوضع أن قيمة مشاريع الشركة التي أطلقتها منذ بداية 2019 بلغت 9 مليارات درهم، من بينها 5 مليارات في مشاريع بالشراكة مع حكومة أبوظبي.

وقال "طرحنا حتى اليوم مناقصات بـ4 مليارات درهم وهذه المبادرات نلتمس تأثيرها الطيب في 2020 و2021، وفي آخر عامين ركزنا على مشاريع الدخل المتوسط ورأينا مبيعات بالمليارات".

وأعلنت الدار العقارية، اليوم الخميس، عن صعود أرباح الربع الثاني بنسبة 7%، وقالت إن الثقة في القطاع العقاري بالإمارة ارتفعت عقب إصلاحات للتشريعات العقارية.

وذكرت الشركة المرتبطة بالحكومة والتي شيدت حلبة سباق فورمولا1 للسيارات، أنها حققت ربحاً صافياً قدره 476 مليون درهم (129.6 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2019، وذلك مقارنة مع صافي ربح 445 مليون درهم في نفس الفترة قبل عام.

وعدلت أبوظبي، قوانينها العقارية في أبريل لتسمح للأجانب بالتملك الحر للعقارات في نحو 15 منطقة محددة لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الاقتصاد.