تراجع أرباح "أليانز السعودي الفرنسي" 29% إلى 6.8 مليون ريال

انخفض صافي الربح قبل الزكاة لشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني 29% إلى 6.8 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 9.6 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ صافي ربح استثمارات أموال المساهمين إلى 1.5 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 1.7 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 14%.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول" إن سبب الانخفاض في صافي الربح قبل الزكاة يعود إلى زيادة إجمالي تكاليف ومصاريف الاكتتاب بنسبة 25.4% (138.8 مليون ريال سعودي مقابل 110.7 مليون ريال)، بينما ارتفع صافي الإيرادات بنسبة 15.7% (174.0 مليون ريال مقابل 150.4 مليون ريال). ويأتي هذا كنتيجة لأداء محفظة القطاع الطبي والتي تطلبت احتياطي الأقساط الإضافي بقيمة 2.6 مليون.