صعود الأرباح الفصلية للدار العقارية 7% إلى 129 مليون دولار

أعلنت الدار العقارية، اليوم الخميس، عن صعود أرباح الربع الثاني بنسبة 7%، وقالت إن الثقة في القطاع العقاري بالإمارة ارتفعت عقب إصلاحات للتشريعات العقارية.

وذكرت الشركة المرتبطة بالحكومة والتي شيدت حلبة سباق فورمولا 1 للسيارات، أنها حققت ربحاً صافياً قدره 476 مليون درهم (129.6 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2019، وذلك مقارنة مع صافي ربح 445 مليون درهم في نفس الفترة قبل عام.

وعدلت أبوظبي، قوانينها العقارية في أبريل لتسمح للأجانب بالتملك الحر للعقارات في نحو 15 منطقة محددة لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الاقتصاد.



وقال جريج فيور المدير المالي للدار "في ضوء الكثير من تلك التغييرات، وضعنا توقعاتنا للمبيعات في بداية العام، وذلك بسبب كل من أنباء التملك الحر وتخفيف قواعد الإقامة في الإمارات".



وأضاف "تحول الثقة كان وراء زيادة توقعاتنا للمبيعات إلى 4 مليارات للعام... فتح هذا فعلياً فرصاً للمستثمرين العالميين في السوق العقارية بأبوظبي".



وكانت المجموعة المالية هيرميس توقعت أن تحقق الدار ربحاً صافياً بقيمة 477 مليون درهم في الربع الثاني.



وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي للشركة "نشهد اليوم ارتفاعاً في معدلات الثقة بالقطاع العقاري في أبوظبي بعد إطلاق حزمة مشاريع تطويرية بقيمة 9 مليارات درهم منذ بداية العام".



وانخفضت أسعار العقارات في أبوظبي في السنوات الأخيرة. وقال البنك المركزي إن الأسعار تراجعت 6.4% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018.



وقالت جيه.إل.إل لاستشارات العقارات في إبريل إن ثقة السوق في قطاع العقارات السكنية وقطاع التجزئة بأبوظبي ضعيفة مع طلب محدود.



وكان تملك العقارات في السابق يقتصر على المواطنين الإماراتيين والخليجيين فقط، بينما اقتصرت ملكية الأجانب للعقارات على أساس عقود تأجير مدتها 99 عاماً.



وفيما يخص المشاريع الجديدة مستقبلاً في النصف الثاني من العام، قال فيور إنها ستركز على الطلب الذي تتوقعه الشركة في الشريحتين المتوسطة والمرتفعة بالسوق.



وقال "نرى فرصاً هناك ومن ثم سنقدم منتجات لهما في النصف الثاني من العام".