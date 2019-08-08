أعلى أرباح فصلية في تاريخ "العربية للطيران" بـ200 مليون درهم

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة طيران العربية بنسبة 80% لتصل إلى 200 مليون درهم، وهي أعلى أرباح فصلية على الإطلاق.

وجاءت النتائج أفضل من متوسط توقعات المحللين عند 120 مليون درهم.

وارتفعت الإيرادات الفصلية بنسبة 20% لتصل إلى 1.140 مليار درهم.

وجاءت النتائج القوية مدفوعة بالطلب المرتفع على رحلات الشركة خلال الربع الثاني من هذا العام، حيث قدمت "العربية للطيران" خدماتها لأكثر من 3 ملايين مسافر انطلاقاً من مراكز عملياتها الأربعة في دولة الإمارات والمغرب ومصر، مسجلة بذلك زيادة قدرها 16% في عدد المسافرين مقارنة مع 2.59 مليون مسافر تم نقلهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحافظت الشركة على معدلها المرتفع لنسبة إشغال المقاعد – نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة – والذي بلغ 84% خلال هذه الفترة.