ماذا سينتج التعاون بين "سامسونغ" و"مايكروسوفت" في "نوت 10"؟

في توقيت دقيق، تطرح سامسونغ هاتفها الجديد "نوت 10" بحجمين مختلفين، وبتقنيتين مختلفتين تخدمان الجيل الرابع والجيل الخامس في الدول التي باتت تتوفر فيها الشبكات الجديدة.

مزايا "غالاكسي نوت 10" لا تحمل تغييراً جذرياً عن النسخة السابقة من أحد أنجح منتجات سامسونغ، ربما لأن الإطلاق يأتي في الوقت الرمادي ريثما تنتشر شبكات الجيل الخامس على نطاق واسع، وريثما يكتمل تطوير تقنية الهواتف القابلة للطي.

ولعل أهم ما هو جديد في "نوت 10" هو إدخال تقنية الواقع المعزز بحيث يمكنك إضافة رسم أو أيقونة ثلاثية الأبعاد إلى الصورة أو الفيديو لتكتسب حركة العنصر أو الشخص في الصورة. كما يتمتع الهاتف بماسح ثلاثي الأبعاد، يقوم بإنشاء ملف يمكنك طباعته بتقنية الـ 3D.

ومن المزايا المهمة التي أضيفت لتصوير الفيديو، ميكروفونات تكبير الصوت لأول مرة، والتي ستعمل على تركيز الصوت عندما تقرب الفيديو إلى مصدر الصوت.

وتحتوي هواتف "نوت 10" على ميزة "Superfast Charge" التي تمنح البطارية ساعات من العمل عن طريق الشحن لبضع دقائق مع شواحن سعة 25 واط، قفزة كبيرة على سلسلة Note 9 وGalaxy S10 التي تأتي مع شواحن بقوة 15 واط.

وفي مسعى للبناء على النجاح القوي لجهاز "نوت"، أدخلت سامسونغ مزايا في الجهاز الجديد بالتعاون مع مايكروسوفت، لتسهيل الربط ونقل الملفات مع الكمبيوترات العاملة بنظام ويندوز، كما هو الحال بين هواتف آيفون وأجهزة MAC.

ويعتبر سعر الإصدار الأصغر 950 دولاراً، فيما يبدأ سعر الـ"نوت بلس" من 1100 دولار، ويرتفع إلى 1400 دولار في حال اختيارك تقنية الـ 5G التي باتت متوفرة في بعض دول المنطقة.