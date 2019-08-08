"أمانة للتأمين" تسجل خسائر فصلية بـ 4.3 مليون ريال

سجلت شركة أمانة للتأمين التعاوني خسائر فصلية بـ 4.3 مليون ريال، مقابل خسائر بـ 290 ألف ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 1.389.7%.

وبلغ صافي ربح استثمارات أموال المساهمين مليوني ريال خلال الربع الثاني، مقابل 864 ألف ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 141%.

وبلغ صافي الخسارة قبل الزكاة خلال الفترة الحالية 25 مليون ريال، مقابل خسائر بـ 7.2 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة 249%.

وقالت الشركة إن سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال الربع الحالي يعود إلى الارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 724%، وكذلك ارتفاع فى احتياطي عجز أقساط التأمين بنسبة 506% والناتجة عن تقييم الخبير الاكتواري للمخصصات الفنية.