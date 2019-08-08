"عناية السعودية" تسجل خسائر فصلية بـ27.7 مليون ريال

سجلت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني خسائر قبل الزكاة بـ27.7 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل ربحية بـ 23.4 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ صافي ربح استثمارات أموال المساهمين 1.9 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 976 ألف ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 90%.

وبلغ صافي الخسارة قبل الزكاة خلال الفترة الحالية 45.3 مليون ريال، مقابل خسائر بـ80 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بتراجع 43%.

وكشفت الشركة في بيان لها على "تداول" أن السبب الرئيسي للتراجع يعود إلى الانخفاض الملحوظ في إجمالي الأقساط المكتتبة وصافي الأقساط المكتتبة.

وانخفض إجمالي الأقساط المكتتبة بـ 11,630 ألف ريال بما نسبته 23% .(الربع الثاني لعام 2019: 39,043 ألف ريال. الربع الثاني لعام 2018: 50,673 ألف ريال).

انخفض صافي الأقساط المكتسبة بمبلغ قدره 50,471 ألف ريال بنسبة 77%. ( الربع الثاني من عام 2019 :15,336 ألف ريال. الربع الثاني من عام 2018 : 65,807 ألف ريال).

ويعود سبب التراجع الملحوظ في الأقساط المكتسبة إلى الحركة غير الملائمة لاحتياطي الأقساط غير المكتسبة في الربع الثاني من عام 2019 بمبلغ 23,707 ألف ريال، مقارنة بالحركة الملائمة لاحتياطي الأقساط غير المكتسبة في الربع الثاني من عام 2018 بمبلغ 29,324 ألف ريال.