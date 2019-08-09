"أوبر" ترفع خسائرها في الربع الثاني لـ 5.2 مليار دولار

سجلت شركة "أوبر" للنقل التشاركي الذكي، خسائر بأكثر من التوقعات خلال الربع الثاني من العام الجاري، بينما ارتفعت إجمالي الإيرادات لكنها في الوقت نفسه جاءت دون التوقعات لكنها حذت حذو منافستها "ليفت" في القول بأن ضغوط الأسعار تنحسر

وأظهرت نتائج أعمال شركة "أوبر"، أنها سجلت خسائر إجمالية بلغت نحو 5.23 مليار دولار تساوي نحو 4.72 دولار للسهم خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقارنة مع خسائر بلغت نحو 878 مليون دولار تاوزي نحو 2.01 دولار للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن نصيب سهم "أوبر" من إجمالي خسائر الشركة سوف يسجل نحو 3.12 دولار للسهم.

وفي المقابل، أشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 14% لتسجل نحو 3.166 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع نحو 2.76 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة تبلغ نحو 404 مليون دولار.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن إيرادات الشركة سوف تبلغ نحو 3.36 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي، لكن ما أعلنته "أوبر" جاء أدنى من هذه التوقعات بنسبة 6%.

وأوضحت أوبر أن إجمالي قيمة الحجوزات ارتفع إلى 15.75 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو الماضي، مقابل 12.012 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وكشفت الأرقام التي أعلنتها الشركة لدى إعلان نتائج أعمالها، عن ارتفاع التكاليف والإنفاق بنسبة 147% لتصل إلى 8.65 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وعلى الرغم من هذه النتائج غير المتوقعة، وعند نهاية تعاملات أمس الخميس، ارتفعت سهم "أوبر" بنحو 8.2% إلى مستوى 42.97 دولار، لكنه تهاوى بأكثر من 11% في تداولات ما بعد الجلسة.

وتحاول الشركة، التي لم توضح حتى الآن إن كانت ستحقق ربحا أما لا، إقناع المستثمرين بأن النمو سيأتي ليس فقط من خدمات نقل الركاب بل أيضاً من خدماتها الأخرى لنقل البضائع وتسليم الأغذية.



وقالت أوبر إن العدد الشهري للمستخدمين النشطين لخدماتها ارتفع إلى 99 مليونا حول العالم، من 93 مليونا في نهاية الربع الأول و76 مليونا قبل عام.

وكانت شركة "أوبر" الأميركية قد طرحت أسهمها للاكتتاب العام في 10 مايو الماضي بسعر 45 دولاراً للسهم.