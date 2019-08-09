84 مليون درهم أرباح "أغذية" في 6 أشهر

ارتفعت إيرادات مجموعة أغذية 5.4% إلى 1.06 مليار درهم خلال النصف الأول مقارنة بالنصف الأول من 2018 وحققت صافي أرباح بلغت 84 مليون درهم، كما زادت الإيرادات 5.4% إلى 1.06 مليار، فيما تعتزم المجموعة ضخ ملياري ردهم استثمارات جديدة لـ"أغذية" في السعودية ومصر.

وأرجع طارق أحمد الواحدي الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية، زيادة مبيعات المجموعة إلى النمو الجيد لمنتجاتها في قطاعي المياه والمشروبات والمأكولات، إضافة إلى النمو القوي لوحدات الأعمال الدولية للشركة، وفقا لما نقلته صحيفة "البيان".

وكشف الواحدي عن أن المجموعة زادت عدد الدول التي توجد فيها حالياً إلى 7 دول بدلاً من 6 بعد بدء التشغيل الفعلي لمصنع مياه العين في العاصمة العراقية بغداد مؤخراً، كما تدرس حالياً دخول أسواق 4 دول جديدة على الأقل في منطقتي شرق أفريقيا وجنوب شرق آسيا.

وأشار إلى أن الأعمال الدولية للمجموعة تستحوذ حالياً على 25% من حجم أعمالها.. منوهاً إلى أن المجموعة بدأت التواجد في الأسواق الدولية والخليجية بدءاً من 2015.

وقال: «لدينا خطة جديدة لاستثمار أكثر من ملياري درهم في السوقين السعودي والمصري خلال الفترة المقبلة».

وكشف طارق الواحدي أن المجموعة تتوسع حالياً في السوق المصري بشكل كبير.. لافتاً إلى أنها تحتل اليوم ترتيب ثالث أكبر شركة أغذية في السوق المصري وتعتزم مضاعفة استثماراتها في مصر، وترى أن السوق المصري يزخر بفرص استثمارية هائلة، خاصة بعد أن تحسنت الأوضاع في مصر كثيراً واختفت غالبية الصعوبات التي كانت تواجهها المجموعة قبل ذلك.