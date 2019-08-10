مسؤولون: أميركا تدرس طلبات لبيع معدات إلى هواوي الصينية

قال مسؤول بالبيت الأبيض ومتحدث باسم وزارة التجارة الأميركية، إن الوزارة ما زالت تعكف على تقييم طلبات من شركات أميريكة لبيع بعض المعدات إلى شركة الاتصالات الصينية هواوي تكنولوجيز.

وفي وقت سابق أمس الجمعة، قال الرئيس دونالد ترمب إن الولايات المتحدة لن تجري تعاملات مع هواوي في الوقت الحالي، لكن مسؤولا بالبيت الأبيض قال إن تلك التعليقات أشارت فقط إلى حظر على مشتريات الحكومة الأميركية من معدات هواوي.

وقال مسؤول البيت الأبيض والمتحدث باسم وزارة التجارة إن عملية الوزارة مستمرة.

وفي مايو، وضعت وزارة التجارة هواوي في قائمة سوداء لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وهو ما يمنع فعليا مبيعات التكنولوجيا وبرامج الكمبيوتر والخدمات الأميركية إلى الشركة الصينية.