41 مليار درهم أرباح 78 شركة في الإمارات بالنصف الأول

أعلنت 87 شركة مدرجة في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، عن نتائج أعمالها خلال النصف الأول من عام 2019، وذلك حتى نهاية تعاملات الأسبوع، منها 74 شركة حافظت على تحقيق أرباح، وأربع شركات تحولت من الخسائر إلى الأرباح، وتسع شركات حققت خسائر، وذلك وفقاً لرصد "الإمارات اليوم" للقوائم المالية التي أعلنت عنها الشركات المدرجة.

وبلغت الأرباح الإجمالية للشركات الـ78 نحو 40.854 مليار درهم، بنسبة ارتفاع قدرها 9.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، التي سجلت إجمالي أرباح قدرها 37.44 مليون درهم، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وحافظت "مجموعة الشارقة" على مركزها كأكبر الشركات تحقيقاً لمعدل النمو، بنسبة بلغت 777.4%، فيما جاءت شركة "الجرافات البحرية" في المركز الثاني بنسبة نمو بلغت 552.4%، وسجلت "دانة غاز" نسبة نمو 482.9%، وشركة "المستثمر الوطني" (شركة خاصة) نسبة نمو 384%.

كما واصلت شركة "الرمز" تصدرها للشركات التي حققت أكبر نسبة تراجع بانخفاض قدره 99.5%، تليها شركة "الشارقة للأسمنت" بنسبة 84.6%، ثم "أسمنت الخليج" بنسبة 84.5%، ثم "الوثبة الوطنية للتأمين" بنسبة 79.97%، ثم "أسمنت رأس الخيمة" بنسبة 79.3%.