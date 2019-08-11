"باير" تعرض تسوية 18 ألف قضية بـ8 مليارات دولار

اقترحت شركة "باير" الألمانية أمس، دفع نحو 8 مليارات دولار لتسوية 18 ألف قضية في الولايات المتحدة تدعي أن مبيد الأعشاب الضارة "جليفوسات"، الذي يباع تحت الاسم التجاري "راوند أب"، يسبب السرطان.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة على المفاوضات في هذا الشأن، القول "إنه رغم أنه أمام التوصل إلى مثل هذا لاتفاق شهور طويلة، فمن شأنه، حال نجاحه، أن يخفف ضغوط المستثمرين على شركة الأدوية والمواد الكيميائية الألمانية"، على خلفية تعرضها لعملية تقاض واسعة.

وتراجعت أسهم "باير" بما يزيد على ثلث قيمتها خلال 14 شهرا منذ استحواذها على شركة "مونسانتو" الأميركية، المنتج الأول في العالم لمبيد الحشائش "جليفوسات"، في صفقة بلغت قيمتها 63 مليار دولار.

والمحادثات جارية بين محاميي "باير" ومستخدمي "راوند أب" السابقين، في مدينة نيويورك بهدف التوصل إلى اتفاق لتسوية جميع القضايا القائمة ضد "مونسانتو"، وفقا لما نقلته "بلومبيرغ" عن ثلاثة مصادر مطلعة على سير المفاوضات، وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها، حيث إنهم ليسوا مخولين بالحديث علنا في هذا الشأن.

في الوقت الذي تعرض فيه "باير" دفع ستة إلى ثمانية مليارات دولار لتسوية القضايا، يطالب محامو المدعين بأكثر من عشرة مليارات دولار للتخلي عن دعاواهم.

وبحسب "بلومبيرغ"، أحرزت المفاوضات تقدما إلى الحد الذي طالب فيه ممثلو "باير" ومحامو المدعين من اثنين من القضاء في "سانت لويس" بإرجاء قضايا من المقرر البدء في نظرها قريبا.

وقال فارنر بومان الرئيس التنفيذي لـ"باير"، في نهاية تموز الماضي، "إنه يبحث تسوية مالية معقولة"، في أعقاب هبوط أسهم الشركة بسبب زيادة الدعاوى القضائية ضدها.

ونبقى في قطاع الشركات العالمية، حيث وافقت شركة برودكوم على شراء قطاع خدمة الشركة في شركة سيمانتيكس للبرمجيات مقابل 10.7 مليار دولار نقداً.

وتأتي الصفقة التي كان من المتوقع إبرامها قبل نهاية الربع المالي الأول بالنسبة إلى برودكوم في يناير الماضي، بعد أقل من شهر من فشل محادثات الشركتين في التوصل إلى اندماج كامل بينهما.

وأفادت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء بأن الاستحواذ على قطاع خدمة الشركات في "سيمانتيكس" هو ثاني أكبر صفقات "برودكوم" في مجال البرمجيات، بعد الاستحواذ على شركة "سي.إيه تكنولوجيز" العام الماضي.

ويسعى هوك تاك الرئيس التنفيذي في "برودكوم" إلى التوسع في مجال أصول البرمجيات بعد سلسلة صفقات الاستحواذ التي قام بها في مجال شركات الرقائق الإلكترونية.

ونقلت "بلومبيرغ" عن تان في بيان "تمثل هذه الصفقة الخطوة المنطقية التالية في استراتيجيتنا في أعقاب الاستحواذ على "بروكاد" و"سي.إيه تكنولوجيز"، مضيفا أن "برودكوم" ستستغل قنوات التسويق الخاصة بها من أجل الترويج لمنتجات "سيمانتيكس".

وتتوقع "برودكوم" تحقيق عائدات مستدامة من وراء الصفقة بقيمة ملياري دولار، وتقدم شركة سيمانتيكس التي تأسست قبل 37 عاماً منتجات وخدمات لأكثر من 300 ألف شركة و50 مليون عميل، حسبما جاء على موقعها الإلكتروني.