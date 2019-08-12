أرامكو للعربية: لا خطط لإصدار سندات أخرى في 2019

وصف النائب الأعلى للمالية والاستراتيجية والتطوير في أرامكو السعودية خالد الدباغ في مقابلة مع "العربية"، هذا اليوم باللحظة التاريخية لأرامكو، مع الإعلان لأول مرة عن النتائج المالية النصف السنوية للشركة وذلك تأكيدا للشفافية والإفصاح العلني والوفاء تجاه حاملي السندات.

وقال: "قد حققنا نتائج مالية قوية لا مثيل لها رغم تقلبات أسعار النفط، حيث بلغ صافي الدخل خلال النصف الأول من العام 46.9 مليار دولار، وزادت التدفقات النقدية الحرة بنسبة 7% ووصلت إلى 38 مليار دولار"، لافتا إلى أن مستويات الدخل والتدفقات النقدية الحرة في الشركة تبقى أعلى بكثير من مثيلاتها في شركات النفط العالمية الخمسة الكبرى مجتمعةً.

وقد بلغت أرباح النصف الأول قبل خصم الفوائد والضرائب 92.5 مليار دولار، وفق الدباغ.

وأكد أن كثافة الانبعاثات الكربونية لقطاع التنقيب والإنتاج هي الأقل بين كبرى شركات إنتاج النفط على مستوى العالم.

أمّا من الناحية التشغيلية، فقد واصلت الشركة أدائها المتميز بما يتفق مع التوقعات، حيث بلغ إجمالي إنتاج المواد الهيدروكربونية بالنصف الأول 13.2 مليون برميل مكافئ نفطي، في حين بلغ متوسط الانتاج اليومي من النفط الخام 10 ملايين برميل.

وفي سؤال ما إذا كانت الشركة تنوي إصدار سندات جديدة، قال الدباغ: "الشركة لا تخطط لإصدار سندات أخرى في 2019، إلا أننا ملتزمون ببناء علاقة طويلة الأجل مع أسواق سندات الدين".

وحطم الإصدار الأول من شركة #أرامكو_السعودية في أبريل الماضي رقماً قياسياً بحيث تلقى الإصدار الأول من طرح السندات الدولية للشركة، طلبات تصل إلى 100 مليار دولار أي بحوالي 10 أضعاف المطلوب وهذا يعكس الثقة العالمية بالتدفقات المالية، للشركة، وباقتصاد السعودية ومؤسساتها.

وعن الاستحواذ على سابك، أشار إلى أن الاجراءات القانونية لا تزال جارية، وبمجرد إتمام الصفقة ستقوم أرامكو بدفع 50% من قيمة الصفقة، و25% في نهاية 2020، وثم 25% في نهاية 2021.

وفي ما يخص الطرح العام الأولي، أكد أن أرامكو مستعدة للاكتتاب العام ولكن التوقيت يعود للحكومة المالكة للشركة.