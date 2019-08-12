أكبر استثمار أجنبي في الهند.. "ريلاينس" تبيع حصة 20% لأرامكو

أعلن رئيس مجلس إدارة "ريلاينس" إندستريز الهندية موكيش أمباني، اليوم الاثنين، أن الشركة بصدد بيع حصة نسبتها 20% في أنشطتها لتحويل النفط إلى كيماويات إلى أرامكو السعودية في إحدى أكبر عمليات الاستثمار الأجنبي في البلاد على الإطلاق.

ووصف أمباني، في الاجتماع العام السنوي للشركة في مومباي العاصمة المالية للبلاد، هذه الخطوة "بأكبر استثمار أجنبي في تاريخ ريلاينس".

وأضاف "وهو أيضا من بين أكبر الاستثمارات الأجنبية على الإطلاق في الهند"، مضيفا أن الصفقة تُقيم النشاط عند 75 مليار دولار شاملا الديون.

وقال أمباني إن الشراكة ستشمل جميع أصول التكرير والبتروكيماويات التابعة لريلاينس.

وأشار رئيس مجلس إدارة ريلاينس إندستريز الهندية إلى أن أرامكو ستورد 500 ألف برميل يوميا من النفط الخام على أساس طويل الأمد إلى مصفاة جامناجار التابعة للشركة.