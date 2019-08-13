أغنى رجل هندي: صفقة أرامكو بشركتنا تجعل المستقبل مشرقاً

أعلن أغنى رجل في الهند موكيش أمباني، عن صفقة تجارية ضخمة أمس، قائلا إن "مستقبل الهند ومستقبل شركته أصبحا أكثر إشراقا".

وقال أمباني إن أرامكو السعودية بصدد الاستحواذ على حصة نسبتها 20% في شركة تحويل النفط إلى "كيماويات" التابعة لشركته "ريلاينس إندستريز" من قيمتها البالغة 75 مليار دولار، وفق موقع "كوارتز انديا".

وأفاد رئيس مجلس إدارة شركة ريلاينس للصناعات المحدودة والمدير العام في الاجتماع العام السنوي الـ 42 للشركة، أن "هذا أكبر استثمار أجنبي في تاريخ ريلاينس، كما أنه أحد أكبر الاستثمارات الأجنبية على الإطلاق في الهند".

وأضاف: "ستورد أرامكو السعودية 500 ألف برميل من النفط الخام يوميًا لمصفاة جمنجار التابعة لشركة ريلاينس، بعد استحواذها على الحصة".

وأشار أمباني إلى أن مجمع تكرير "جمنجار" التابع لشركة ريلاينس في كجرات يملك قدرة على معالجة 1.4 مليون برميل في اليوم، وتخطط الشركة لتوسيع قدرتها إلى مليوني برميل في اليوم بحلول عام 2030.

وقال أمباني إن "مستقبل الهند - وكذلك مستقبل ريلاينس - لم يبدوا يومًا أكثر إشراقاً كما يبدوان الآن بالنسبة لي. ففي الوقت الذي تتحول فيه الهند إلى هندٍ جديدة، ستحول كذللك ريلاينس نفسها إلى ريلاينس جديدة".

كما أكد أن ريلاينس هي الشركة الهندية المتنوعة الوحيدة التي لديها "ثلاثة محركات نمو رئيسية في كيان اعتباري واحد، قسم تحويل النفط إلى كيماويات، وشركة الاتصالات "جيو"، وتجارة التجزئة".